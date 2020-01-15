Этот трехлетний Fiat 500X обошелся его владельцу в $11 000. При этом комплектация – очень богатая.

Владелец Fiat 500X Александр рассказывает о своих впечатлениях от этого компактного кроссовера 2016 года выпуска. Он приобрел его на страховом аукционе за 3550 долларов.

У машины была повреждена подвеска с одной стороны, дверь и заднее крыло. На ремонт ушло около 2100 долларов, а в целом машина обошлась в $11 000. Запчасти очень дешевые и есть в наличии в Польше. Например, задняя четверть стоила 220 долларов, покрашенные задние двери в сборе – 250 долларов.

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Fiat 500X – это кроссовер, поэтому имеет высокую посадку. Автомобиль очень богато оснащен – электрическая регулировка сидений, подогревы руля и сидений, кожаный салон, подсветка и большой люк. Впрочем, на заднем ряду места немного.

Атмосферный 2,4-литровый бензиновый двигатель потребляет 11 литров на 100 км в городе. 9-диапазонный "автомат" почти никогда не переключается на высшую передачу и обеспечивает расход за городом до 6 литров на 100 км. Однако бензобак маленький – 37 литров. На этот двигатель можно поставить газобаллонное оборудование стоимостью 600-800 долларов.

Больше про подержанный Fiat 500X из США – в видео:

Напомним, какие авто продают на автоаукционе в США.