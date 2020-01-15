Цей трирічний Fiat 500X обійшовся його власнику у $11 000. При цьому комплектація – дуже багата.

Власник Fiat 500X Олександр розповідає про свої враження від цього компактного кросовера 2016 року випуску. Він придбав його на страховому аукціоні за 3550 доларів.

В машини була пошкоджена підвіска з однієї сторони, двері та заднє крило. На ремонт пішло близько 2100 доларів, а загалом машина обійшлася у $11 000. Запчастини дуже дешеві та є в наявності у Польщі. Наприклад, задня четвертина коштувала 220 доларів, пофарбовані задні двері в зборі – 250 доларів.

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Fiat 500X – це кросовер, тому має високу посадку. Автомобіль дуже багато оснащений – електричне регулювання сидінь, підігріви керма та сидінь, шкіряний салон, підсвітка та великий люк. Втім, на задньому ряду місця небагато.

Атмосферний 2,4-літровий бензиновий двигун споживає 11 літрів на 100 км в місті. 9-діапазонний "автомат" майже ніколи не перемикається на найвищу передачу та забезпечує витрату за містом до 6 літрів на 100 км. Однак бензобак маленький – 37 літрів. На цей двигун можна поставити газобалонне обладнання вартістю 600-800 доларів.

Більше про вживаний Fiat 500X зі США – у відео:

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