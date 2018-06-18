Багато автомобілів, які продаються в Україні з Америки, мають досить сумнівне походження. А цим авто, мабуть, найменше пощастило.

На автоукціоні Copart, на якому українці найчастіше купують автомобілі у США, продаються найрізноманітніші транспортні засоби. Серед них багато машин в непоганому стані, однак зустрічаються й такі, на які просто боляче дивитись.

Ось цей BMW X3, виготовлений в 2012 році, внаслідок ДТП він перекинувся та впав у водойму. Певне, машина там пробула досить довго, адже в салоні вже скупчились мул та бруд з дна озера чи річки. BMW, яка колись була сірого кольору, тепер повністю вкрита мулом, дах пробитий, скло пошкоджене. Незважаючи на це, хтось викупив її за 1250 доларів. І тепер, мабуть, буде відмивати, відчищати, ремонтувати й, звичайно… продавати.

Для тих, хто не хоче придбати таку "красуню", повідомляємо перші символи VIN-коду цього авто - 5UXWX9C57DL******.

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А ось цей екземпляр раніше був цілим. Однак двигун цього BMW Х5 має дуже великий об’єм – 4,4 л. Розмитнення в Україні його може обійтися дуже дорого, тому власник вирішив привезти його… частинами. Машину розрізали дві частини та привезли в Україну окремо, як запчастини. Деталі на "свіжий" Х5 коштують дуже дорого, тому їх знімуть з цієї “напівмашини” та продадуть окремо. Однак може хтось захоче приварити ці частини в один автомобіль?

Зазвичай “на деталі” машину розрізають на чотири частини. Цю розрізали на дві.

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Цей Volkswagen Passat не був втоплений, однак за час перевезення з США в Україну салон повністю вкрився пліснявою та грибком. Відчистити ці нарости дуже важко, а повністю – швидше за все, неможливо. Такий "букет" біологічно активних організмів за 2-3 місяці доставки морем з США в Україні досить часто з’являється у "втоплених" автомобілів, які продали після повені.

Нагадаємо, що в Україні продають таку ж Tesla Roadster, як полетіла на Марс.