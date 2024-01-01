Благодаря чему растет украинский авторынок

По итогам 9 месяцев 2024 года рынок новых легковых автомобилей рос на 15,8%. А что же стало драйвером этого роста?

AUTO-Consulting исследовал структуру покупателей новых автомобилей и выяснил, что наибольший рост спроса на новые автомобили в этом году был со стороны корпоративных клиентов.

Читайте также: Рынок подержанных авто затормозил из-за повышения налогов

Так, по данным AUTO-Consulting частные владельцы приобрели 37,5 тыс авто, но эта цифра лишь на 10% больше, за прошлый год. В то же время юридические лица в целом приобрели 22,6 тыс. новых легковых автомобилей (не LCV), что на 24,2% больше чем в прошлом году. Больше всего нуждались в новых автомобилях государственные структуры, потому что закупала за средства налогоплательщиков транспорт для полиции, силовых структур коммунальных служб и тому подобное.

Но пополняли собственные автопарки и крупные частные компании, которые уже долгое время откладывали закупку новых автомобилей из-за боевых действий. Но транспорт стареет, изнашивается, поэтому пришло время таких закупок именно в 2024 году.

Интересно, что спрос на автомобили для бизнеса и государственных структур имеет другой рейтинг, чем общий рынок. Так, №1 среди корпоративных заказчиков за 9 месяцев 2024 года была Renault, которую выбрали почти 24% всех покупателей. В основном силовые структуры. Причем, продажи Renault за этот период выросли на 25%, то есть и были тем драйвером роста рынка как корпоративного рынка, так и рынка новых авто вообще.

На втором месте среди корпоративных заказчиков была Toyota, которая контролировала 14% этого сегмента рынка. А вот рост ее продаж был 7,7% то есть меньше, чем общие показатели. Отметим, что Toyota еще добавила несколько моделей в сегменте LCV и пытается расширять модельную политику и дальше.

Хорошо себя чувствует на рынке корпоративных закупок и Skoda. Она заняла третье место, контролировала 9% корпоративного сегмента и выросла на 25,7%. То есть Skoda тоже стала драйвером роста этого сегмента.

Прекрасно отработали и дилеры Citroen и Peugeot. Эти бренды заняли 4 и 5 место на корпоративном рынке, вместе контролировали почти 11% продаж и росли на 84%. То есть, Peugeot и Citroen тоже двигали рынок к росту.

Если еще взглянуть на те бренды, которые росли быстрее общего рынка, то следует отметить Mitsubishi (+77%), Ford (+44%) и Nissan (+124%).

Итак, именно все эти перечисленные бренды обеспечили 24% роста продаж автомобилей для бизнеса и силовых структур, а также сделали весомый вклад в рост общего рынка новых легковых автомобилей в Украине в этом году.