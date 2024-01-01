Завдяки чому зростає український авторинок

За підсумками 9 місяців 2024 року ринок нових легкових автомобілів зростав на 15,8%. А що ж стало драйвером цього зростання?

AUTO-Consulting дослідив структуру покупців нових автомобілів і з’ясував, що найбільше зростання попиту на нові автівки у цьому році було з боку корпоративних клієнтів.

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Так, за данними AUTO-Consulting приватні власники придбали 37,5 тисяч авто, але ця цифра лише на 10% більша, за минулий рік. Водночас юридичні особи загалом придбали 22,6 тис. нових легкових автомобілів (не LCV), що на 24,2% більше ніж торік. Найбільше потребували нових автівок державні структури, бо закуповувала за кошти латників податків транспорт для поліції, силових структур комунальних служб тощо.

Але поповнювали власні автопарки і великі приватні компанії, які вже довгий час відкладали закупівлю нових автівок через бойові дії. Але транспорт старіє, зношується, то ж настав час таких закупівель саме у 2024 році.

Цікаво, що попит на автомобілі для бізнесу та державних структур має інший рейтинг, ніж загальний ринок. Так, №1 серед корпоративних замовників за 9 місяців 2024 року була Renault, яку обрали майже 24% всіх покупців. В основному силові структури. Причому, продажі Renault за цей період зросли на 25%, тобто й були тим драйвером зростання ринку як корпоративного ринку, так і ринку нових авто взагалі.

На другому місці серед корпоративних замовників була Toyota, яка контролювала 14% цього сегменту ринку. А от зростання її продажів було 7,7% тобто менше, ніж загальні показники. Зазначимо, що Toyota ще додала декілька моделей у сегменті LCV і намагається розширювати модельну політику і далі.

Гарно себе почуває на ринку корпоративних закупівель і Skoda. Вона посіла третє місце, контролювала 9% корпоративного сегмента і зросла на 25,7%. Тобто Skoda теж стала драйвером зростання цього сегменту.

Чудово відпрацювали і дилери Citroen та Peugeot. Ці бренди посіли 4 та 5 місце на корпоративному ринку, разом контролювали майже 11% продажів і зростали на 84%. Тобто, Peugeot та Citroen теж рухали ринок до зростання.

Якщо ще поглянути на ті бренди, які зростали швидше за загальний ринок, то слід зазначити Mitsubishi (+77%), Ford (+44%) та Nissan (+124%).

Отже, саме всі ці перелічені бренди забезпечили 24% зростання продажів автомобілів для бізнесу та силових структур, а також зробили вагомий внесок в зростання загального ринку нових легкових автомобілів в Україні в цьому році.