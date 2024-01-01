Ринок вживаних авто загальмував через підвищення податків

Головна новація - запобігання заниженню оціночної вартості транспортних засобів торговельними організаціями, через що українці могли платити менше податків. Це одразу вдарило по бізнесу тих, хто продавав 2, 3 і більше авто упродовж цього року. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

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Тепер вони не можуть написати ціну авто у 50000-10000 грн і з цієї суми заплатити податок, а у ТСЦ вимагають вказувати вартість на від вказаної продавцем ціни, а за тарифною сіткою і сплачувати податок саме з неї.

Як констатують самі продавці вживаних авто: "На ринку максимальна паніка". Ніхто нічого не продає, бо не хочуть платити податки з зазначеної державними органами вартості проданих авто. Торговельні організації, які раніше допомагали мінімізувати податки, зараз теж не оформлюють угоди на 5000-10000 грн.

Зараз, в основному, оформлюються ті, в кого це перша оборудка з авто за рік. Продавці, які в цю категорію не підпадають, поки перебувають в розгубленості. Але зміни, які прийняв Уряд вимагають від них сплатити податок з визначеної державою вартості авто.

Оцінку вартості робить Експертна служба МВС та уповноважені суб’єкти оціночної діяльності. Фахівці, які здійснюють оцінку автомобілів, користуються «Бюлетенем автотоварознавця». Експерт визначає «ринкову вартість» з урахуванням пробігу, умов догляду, зберігання, експлуатації, технічного стану, комплектності, наявності або відсутності пошкоджень тощо.

Чи знайдуть українці нові шпарини у законодавстві? - поки чіткої відповіді на це питання не має. Очевидно що зараз активізуються нові схеми, які дозволять зекономити на податках.