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Ринок вживаних авто загальмував через підвищення податків

Уряд прийняв Постанову, відповідно до якої змінюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами. Це вже викликало суттєві зміни на ринку вживаних авто.
Ринок вживаних авто загальмував - Auto24

ФОТО: autoconsulting.ua|

Ринок вживаних авто загальмував

Євген Гудущан
logo14 жовтня, 19:00
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Головна новація - запобігання заниженню оціночної вартості транспортних засобів торговельними організаціями, через що українці могли платити менше податків. Це одразу вдарило по бізнесу тих, хто продавав 2, 3 і більше авто упродовж цього року. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

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Тепер вони не можуть написати ціну авто у 50000-10000 грн і з цієї суми заплатити податок, а у ТСЦ вимагають вказувати вартість на від вказаної продавцем ціни, а за тарифною сіткою і сплачувати податок саме з неї.

Як констатують самі продавці вживаних авто: "На ринку максимальна паніка". Ніхто нічого не продає, бо не хочуть платити податки з зазначеної державними органами вартості проданих авто. Торговельні організації, які раніше допомагали мінімізувати податки, зараз теж не оформлюють угоди на 5000-10000 грн.

Зараз, в основному, оформлюються ті, в кого це перша оборудка з авто за рік. Продавці, які в цю категорію не підпадають, поки перебувають в розгубленості. Але зміни, які прийняв Уряд вимагають від них сплатити податок з визначеної державою вартості авто.

Оцінку вартості робить Експертна служба МВС та уповноважені суб’єкти оціночної діяльності. Фахівці, які здійснюють оцінку автомобілів, користуються «Бюлетенем автотоварознавця». Експерт визначає «ринкову вартість» з урахуванням пробігу, умов догляду, зберігання, експлуатації, технічного стану, комплектності, наявності або відсутності пошкоджень тощо.

Чи знайдуть українці нові шпарини у законодавстві? - поки чіткої відповіді на це питання не має. Очевидно що зараз активізуються нові схеми, які дозволять зекономити на податках.

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