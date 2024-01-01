Рынок подержанных авто затормозил из-за повышения налогов

Главная новация - предотвращение занижения оценочной стоимости транспортных средств торговыми организациями, из-за чего украинцы могли платить меньше налогов. Это сразу ударило по бизнесу тех, кто продавал 2, 3 и более авто в течение этого года. Об этом сообщает AUTO-Consulting.

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Теперь они не могут написать цену авто в 50000-10000 грн и с этой суммы заплатить налог, а в ТСЦ требуют указывать стоимость на от указанной продавцом цены, а по тарифной сетке и платить налог именно с нее.

Как констатируют сами продавцы подержанных авто: "На рынке максимальная паника". Никто ничего не продает, потому что не хотят платить налоги с указанной государственными органами стоимости проданных авто. Торговые организации, которые раньше помогали минимизировать налоги, сейчас тоже не оформляют сделки на 5000-10000 грн.

Сейчас, в основном, оформляются те, у кого это первая сделка с авто за год. Продавцы, которые в эту категорию не подпадают, пока пребывают в растерянности. Но изменения, которые приняло Правительство требуют от них уплатить налог с определенной государством стоимости авто.

Оценку стоимости делает Экспертная служба МВД и уполномоченные субъекты оценочной деятельности. Специалисты, которые осуществляют оценку автомобилей, пользуются "Бюллетенем автотовароведа". Эксперт определяет "рыночную стоимость" с учетом пробега, условий ухода, хранения, эксплуатации, технического состояния, комплектности, наличия или отсутствия повреждений и тому подобное.

Найдут ли украинцы новые лазейки в законодательстве - пока четкого ответа на этот вопрос нет. Очевидно что сейчас активизируются новые схемы, которые позволят сэкономить на налогах.