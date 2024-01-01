Благотворители купили в Британии для "Азова" почти два десятка БТР

Об этом со ссылкой на Сергея Притулу сообщил Militarnyi. Рассказывается, что средства на бронемашины собраны через общественную организацию Azov One. Согласился помочь с соглашением на машины и их доставку Фонд Сергея Притулы.

В бригаде добавили, что "Азов" борется с врагом на поле боя и надеется получать западную помощь. Сначала планировалось на собранные от благотворителей средства приобрести для бригады 5 бронетранспортеров М113, но денег собрали больше и их хватило на 15 БТР FV432.

Читайте также Великобритания передаст Украине сверхмощное оружие

"Модели FV432 в своих габаритах практически идентичны с M113, насчитывают два места для членов экипажа и десять для десанта", – рассказали в Azov One.

Массивные и прочные в конструкции FV432 так же высокопроходимые в условиях сложных ландшафтов и водоемов. Ремонтные машины FV434 способны выполнять широкий спектр задач по техническому обеспечению различного вида подразделений при любых погодных условиях.

Благодаря крану с грузоподъемностью 3 тонны эта машина является незаменимой в извлечении и буксировке бронетанковой и другой техники. Это еще и универсальный ассистент при выполнении ремонтных работ или форсировании водных преград. Они маневренные и быстрые (см. видео машин на марше внизу).

"Не уступая характеристиками, эти модели являются адаптивными и многофункциональными бронетранспортерами. Их наличие в арсенале бригады – это в разы эффективнее выполнения боевых задач независимо от типа местности", – отметили в бригаде.