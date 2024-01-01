Благодійники купили в Британії для "Азова" майже два десятки БТР

Про це з посиланням на Сергія Притулу повідомив Militarnyi. Розповідається, що кошти на бронемашини зібрано через громадську організацію Azov One. Погодився допомогти з угодою на машини та їх доставлення Фонд Сергія Притули.

У бригаді додали, що "Азов" бореться з ворогом на полі бою й сподівається отримувати західну допомогу. Спочатку планувалося на зібрані від благодійників кошти придбати для бригади 5 бронетранспортерів М113, але грошей зібрали більше і їх вистачило на 15 БТР FV432.

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"Моделі FV432 у своїх габаритах практично ідентичні з M113, налічують два місця для членів екіпажу та десять для десанту", — розповіли в Azov One.

Масивні та міцні у конструкції FV432 так само високопрохідні в умовах складних ландшафтів та водойм. Ремонтні машини FV434 здатні виконувати широкий спектр задач із технічного забезпечення різного виду підрозділів за будь-яких погодних умов.

Завдяки крану з вантажністю 3 тони ця машина є незамінною у витягуванні і буксируванні бронетанкової та іншої техніки. Це ще й універсальний асистент при виконанні ремонтних робіт чи форсуванні водних перешкод. Вони маневрові та швидкі (див. відео машин на марші внизу).

"Не поступаючись характеристиками, ці моделі є адаптивними та багатофункціональними бронетранспортерами. Їх наявність в арсеналі бригади – це в рази ефективніше виконання бойових завдань незалежно від типу місцевості", — зазначили у бригаді.