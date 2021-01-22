Элегантный 35-летний автомобиль, который принадлежал Шону Коннери, продали по цене нового дизельного BMW X3.

Стоит только произнести слова "автомобиль Джеймса Бонда", как у большинства автомобилистов сразу же возникают ассоциации с Bentley или Aston Martin. Однако на днях в продажу поступила машина Шона Коннери – актера, который сыграл в первых пяти частях знаменитой киноэпопеи. И это отнюдь не британский спорткар.

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Купе BMW 635CSi 1986 года выпуска было продано за весьма скромные для такого авто 62 629 долларов. Вполне сносная цена, даже с оглядкой на пробег в 61 841 км. Но если учесть, что последние годы им владел ныне покойный Шон Коннери, можно сказать, что новый владелец сделал очень удачную покупку.

Стоит отметить, что автомобиль не просто хранился в частной коллекции актера. Напротив, он регулярно проводил время за его рулем. Какое-то время купе поездило по дорогам Испании, после чего его переместили в сухое хранилище в Британии. А последние 10 лет машина провела в Люксембурге, где купе Шона Коннери даже засветилось на мероприятии, посвященном столетию BMW.



Автомобиль фирменного цвета Alpine White сохранился в очень хорошем состоянии: на кузове нет вмятин или видимых следов ржавчины, а единственным из указанных в предложении нюансов была потертость на одном из задних дисков. Интерьер купе тоже сохранился довольно неплохо. Если не брать во внимание небольшие складки и трещины на обивке передних сидений, можно сказать, что кожаный покров цвета Pacific Blue сохранился очень хорошо. Похожая ситуация и с электричеством: за исключением круиз-контроля все приборы функционируют нормально, – даже кондиционер.



Аукцион не разглашает имя нового владельца, однако можно быть уверенными в том, что этот поклонник BMW и Шона Коннери сделал неплохую инвестицию, – пусть даже она потребует небольших дополнительных затрат на устранение мелких возрастных проблем. Со временем такие автомобили только дорожают.