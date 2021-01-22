Елегантний 35-річний автомобіль, що належав Шону Коннері, продали за ціною нового дизельного BMW X3.

Варто лише вимовити слова “автомобіль Джеймса Бонда”, і у більшості автомобілістів відразу ж виникають асоціації з Bentley або Aston Martin. Однак днями у продаж надійшла машина Шона Коннері - актора, який зіграв у перших п'яти частинах знаменитої кіноепопеї, - і це аж ніяк не британський спорткар.

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Купе BMW 635CSi 1986 року випуску було продане за вельми скромні для такого авто 62 629 доларів. Цілком стерпна ціна, навіть з оглядкою на пробіг в 61 841 км. Але якщо зважити на те, що останні роки ним володів нині покійний Шон Коннері, можна сказати, що новий власник зробив дуже вдалу покупку.

Варто відзначити, що автомобіль не просто зберігався в приватній колекції актора. Навпаки, він регулярно проводив час за його кермом. Якийсь час купе проїздило по дорогах Іспанії, після чого його перемістили до сухого сховища у Британії. А останні 10 років машина провела в Люксембурзі, де купе Шона Коннері навіть засвітилося на заході, присвяченому сторіччю BMW.

Автомобіль фірмового кольору Alpine White зберігся в дуже гарному стані: на кузові немає вм'ятин або видимих слідів іржі, а єдиним із зазначених у пропозиції нюансів була потертість на одному із задніх дисків. Інтер'єр купе також зберігся досить непогано. Якщо не брати до уваги невеликих складок і тріщин на оббивці передніх сидінь, можна сказати, що шкіряний покрив кольору Pacific Blue зберігся дуже добре. Схожа ситуація і з електрикою: за винятком круїз-контролю всі прилади функціонують нормально, - навіть кондиціонер.

Аукціон не розголошує імені нового власника, однак можна бути впевненім в тому, що цей шанувальник BMW і Шона Коннері зробив непогану інвестицію, - нехай навіть вона потребуватиме невеликих додаткових витрат на усунення дрібних вікових проблем. З часом такі автомобілі тільки дорожчають.