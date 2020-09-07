Стоимость изъятого авто – более миллиона гривен.

На днях в зону таможенного контроля "Шегини-Медика" проехал автовоз, который вез несколько машин. Среди них – BMW Х5, выпущенный в 2015 году.

Получателем этого авто указан житель Черновцов, а фактурная стоимость автомобиля указана в 20 750 евро. Такая цена показалась работникам таможни заниженной, поэтому они потребовали документы от продавца. Как оказалось, приобрели BMW за рубежом за 33 700 евро. Поэтому по факту предоставления ложных данных о стоимости транспортного средства составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Автомобиль изъят.

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