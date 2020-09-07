Вартість вилученого авто – понад мільйон гривень.

Днями в зону митного контролю "Шегині-Медика" проїхав автовоз, який віз кілька машин. Серед них – BMW Х5, випущений у 2015 р.

Одержувачем цього авто зазначено мешканця Чернівців, а фактурна вартість автомобіля вказана у 20 750 євро. Така ціна задалась працівникам митниці заниженою, тому вони затребували документи від продавця. Як виявилось, придбали BMW за кордоном за 33 700 євро. Тому за фактом подання неправдивих даних щодо вартості транспортного засобу складено протокол про порушення митних правил, за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Автомобіль вилучено.

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