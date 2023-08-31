BMW использовала серийный автомобиль M2 с трековыми шинами, чтобы проехать круг за 7 минут 38,71 секунды.

Многие люди считают Нюрбургринг самым высоким испытанием производительности автомобиля. Известный как «Зеленый ад», сложный участок трассы длиной 14,2 мили по Северной петле позволяет проверить скорость, управляемость и возможности торможения автомобиля в самых сложных условиях.

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Круг пройденный менее чем через восемь минут ставит автомобиль в очень быструю компанию. Пилотированный Йоргом Вайдингером последний BMW M2 прошел его за 7 минут 38,71 секунды.

Чтобы увидеть достижения BMW M2 в перспективе, предыдущий M2 Competition проехал круг за 7:52,36, на 13 секунд медленнее, чем текущий автомобиль. M2 Competition выдает 410 лошадиных сил, а модель 2023 года – 460 лошадиных сил. Новый автомобиль также быстрее в спринте до сотни – 3,9 секунды. Для сравнения прошедшая версия ускорялась за 4,1 секунды.