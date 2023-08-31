BMW використовувала серійний автомобіль M2 з трековими шинами, щоб проїхати коло за 7 хвилин 38,71 секунди.

Багато людей вважають Нюрбургринг найвищим випробуванням продуктивності автомобіля. Відома як «Зелене пекло», складна ділянка траси довжиною 14,2 милі по Північній петлі дозволяє перевірити швидкість, керованість і можливості гальмування автомобіля у найскладніших умовах.

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Коло пройдене менш ніж за вісім хвилин ставить автомобіль у дуже швидку компанію. Пілотований Йоргом Вайдінгером останній BMW M2 пройшов його за 7 хвилин 38,71 секунди.

Щоб побачити досягнення BMW M2 у перспективі, попередній M2 Competition проїхав коло за 7:52,36, на 13 секунд повільніше, ніж поточний автомобіль. M2 Competition видає 410 кінських сил, а модель 2023 року — 460 кінських сил. Новий автомобіль також швидший у спринті до сотні - 3,9 секунди. Для порівняння минула версія прискорювалась за 4,1 секунди.