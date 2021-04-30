Программа под названием BMW Open Call 360° Sustainability Challenge предлагает техническим стартапам, деятельность которых связана с автомобилями и экологическими технологиями, поддержку и помощь в развитии. Победители челленджа могут стать клиентами и партнерами баварского автопроизводителя.

BMW Group приглашает стартапы по всему миру к сотрудничеству – конкурс Open Call 360° Sustainability должен найти инновационные идеи для лучшего будущего.

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В конце марта мы рассказывали о шведских ученых, которые изобрели "невесомые" батареи для электромобилей – подобные идеи нужны для участия в Open Call 360° Sustainability Challenge. Более конкретно, технология или продукция стартапа должна касаться одной из семи сфер: вторсырья, "чистой" цепи поставок, энергоэффективного производства, мобильного интеллекта, интеллектуального управления зданием, мобильности, ориентированной на клиента, экологических технологий.

Есть также дополнительный вариант – участники конкурса могут также предложить инновационный проект на связанную тему, но не включенную ни в одну из этих категорий.

BMW Startup Garage проанализирует все проекты и объявит финалистов в июле. Окончательные победители будут объявлены в сентябре на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Они смогут стать частью венчурной программы клиентов BMW Startup Garage, в рамках которой BMW инвестирует в технологические стартапы.

BMW Startup Garage был запущен в 2015 году, и с тех пор программу прошло более 100 технологических стартапов. Ежегодно к участию в конкурсе попадает более 1000 молодых компаний из примерно 30 стран. Задачей автопроизводителя является поиск решений, которые могут быть приспособлены для его автомобилей, тогда как участники получают возможность больше узнать об автомобильной промышленности, расширить свою сеть и получить помощь в разработке своего бизнес-плана.

Больше подробностей о конкурсе можно будет узнать 11 мая в ходе виртуального мероприятия BMW Startup Garage. Стартапы, которые хотят принять участие в BMW Open Call 360° Sustainability Challenge, могут подать заявку на сайте BMW Startup Garage до 28 июня.