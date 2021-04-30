Програма під назвою BMW Open Call 360° Sustainability Challenge пропонує технічним стартапам, діяльність яких пов'язана з автомобілями та екологічними технологіями, підтримку і допомогу в розвитку. Переможці челленджу можуть стати клієнтами і партнерами баварського автовиробника.

BMW Group запрошує стартапи по всьому світу до співпраці – конкурс Open Call 360° Sustainability повинен знайти інноваційні ідеї для кращого майбутнього.

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Наприкінці березня ми розповідали про шведських науковців, які винайшли “невагомі” батареї для електромобілів – подібні ідеї потрібні для участі у Open Call 360° Sustainability Challenge. Більш конкретно, технологія чи продукція стартапу повинна стосуватися однієї з семи сфер: вторинної сировини, “чистого” ланцюга постачання, енергоефективного виробництва, мобільного інтелекту, інтелектуального управління будівлею, мобільності, орієнтованої на клієнта, екологічних технологій.

Є також додатковий варіант – учасники конкурсу можуть також запропонувати інноваційний проект на тему, пов’язану з темою, але не включену до жодної з цих категорій.

BMW Startup Garage проаналізує всі проекти та оголосить фіналістів у липні. Остаточні переможці будуть оголошені у вересні на виставці IAA Mobility у Мюнхені. Вони матимуть можливість стати частиною венчурної програми клієнтів BMW Startup Garage, в рамках якої BMW інвестує в технологічні стартапи.

BMW Startup Garage був запущений у 2015 році, і з тих пір програму пройшло понад 100 технологічних стартапів. Щороку до участі у конкурсі потрапляє понад 1000 молодих компаній з приблизно 30 країн. Завданням автовиробника є пошук рішень, які можуть бути пристосовані для його автомобілів, тоді як учасники отримують можливість більше дізнатись про автомобільну промисловість, розширити свою мережу та отримати допомогу в розробці свого бізнес-плану.

Більше подробиць про конкурс можна буде дізнатись 11 травня у ході віртуального заходу BMW Startup Garage. Стартапи, які хочуть взяти участь у BMW Open Call 360° Sustainability Challenge, можуть подати заявку на веб-сайті BMW Startup Garage до 28 червня.