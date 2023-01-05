Автомобиль-хамелеон сейчас имеет 32 фиксированных оттенка, но авторы технологии утверждают, что их количество может быть неограниченным.

На Франкфуртском автосалоне 2019 BMW представила X6 с покрытием Vantablack VBx2, веществом, которое поглощает более 99 процентов видимого света, создавая самый черный черный цвет.

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Для CES 2022 iX был покрыт электронными чернилами с миллионами микрокапсул толщиной примерно как человеческие волосы. Эти капсулы были наполнены отрицательно заряженными белыми пигментами и положительно заряженными черными, чтобы создать оттенки серого, чтобы изменить внешнее покрытие электрического SUV.

На выставке CES 2023 BMW возвращается с эволюцией своего E-Ink. Продемонстрированная на i Vision Dee более продвинутая технология демонстрирует свои настоящие краски, все 32 из них. Он больше не просто чередует черный и белый, поскольку теперь поддерживает полноцветную версию с индивидуально настраиваемыми панелями корпуса. Немецкий люксовый бренд объединился с E Ink, чтобы перенять его пленку ePaper и применить не менее 240 сегментов по всему корпусу концептуального автомобиля.

Не только кузов может иметь украшение, которое изменяет цвет, поскольку колеса также могут быть покрыты электронными чернилами, чтобы сделать i Vision Dee автомобильным эквивалентом хамелеона. BMW рекламирует, что возможно «почти бесконечное разнообразие узоров», а переход к другой обработке осуществляется в считанные секунды. Как показано в официальных визуализациях, баварцы уехали в город, чтобы продемонстрировать технику.

BMW ничего не говорит о перспективах внедрения полноцветного E Ink на серийную модель. Мюнхенский автопроизводитель действительно имеет одну из самых щедрых цветовых палитр в отрасли, поскольку его индивидуальный каталог красок продолжает расти.

Ранее он был ограничен моделями высокого класса, но теперь вы можете получить изысканную покраску даже на относительно доступных автомобилях, таких как хэтчбек 1 серии или 2 серии Gran Coupe. С последним флагманским седаном 7-й серии клиенты также имеют возможность двухцветной покраски, похожей на модели Rolls-Royce.