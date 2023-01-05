Автомобіль-хамелеон зараз має 32 фіксовані відтінки, але автори технології стверджують, що їх кількість може бути необмеженою.

На Франкфуртському автосалоні 2019 року BMW представила X6 із покриттям Vantablack VBx2, речовиною, яка поглинає понад 99 відсотків видимого світла, створюючи найчорніший чорний колір.

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Для CES 2022 iX був покритий електронним чорнилом із мільйонами мікрокапсул товщиною приблизно як людське волосся. Ці капсули були наповнені негативно зарядженими білими пігментами та позитивно зарядженими чорними, щоб створити відтінки сірого, аби змінити зовнішнє покриття електричного SUV.

На виставці CES 2023 BMW повертається з еволюцією свого E Ink. Продемонстрована на i Vision Dee, більш просунута технологія демонструє свої справжні фарби, усі 32 з них. Він більше не просто чергує чорний і білий, оскільки тепер підтримує повнокольорову версію з індивідуально настроюваними панелями корпусу. Німецький люксовий бренд об’єднався з E Ink, щоб запозичити його плівку ePaper і застосувати не менше 240 сегментів у всьому корпусі концептуального автомобіля.

Не лише кузов може мати оздоблення, яке змінює колір. Колеса також можуть бути покриті електронним чорнилом, щоб зробити i Vision Dee автомобільним еквівалентом хамелеона. BMW рекламує, що можлива «майже нескінченна різноманітність візерунків», а перехід до іншої обробки здійснюється за лічені секунди. Як показано в офіційних візуалізаціях, баварці поїхали в місто, щоб продемонструвати техніку.

BMW нічого не говорить про перспективи впровадження повнокольорового E Ink на серійну модель. Мюнхенський автовиробник справді має одну з найщедріших кольорових палітр у галузі, оскільки його індивідуальний каталог фарб продовжує зростати.

Раніше він був обмежений моделями високого класу, але тепер ви можете отримати вишукане фарбування навіть на відносно доступних автомобілях, таких як хетчбек 1 серії або 2 серії Gran Coupe. З останнім флагманським седаном 7-ї серії клієнти також мають можливість двоколірного фарбування, схожого на моделі Rolls-Royce.