Спорт-прототип будет преемником V12 LMR, выигравшим Ле-Ман.

Последний раз баварский автопроизводитель участвовал и победил в гонке "24 часа Ле-Ман" в 1999 году, с прототипом V12 LMR.

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Победа 1999 года так и не получила продолжения, по крайней мере, в той же категории. Но в июне 2021 года BMW объявила, что возвращается в гонку в 2023 году, чтобы соревноваться в классе прототипов LMDh. Сегодня BMW Motorsport порадовала своих поклонников эскизным изображением своего будущего гиперкара.

Созданный в тесном сотрудничестве между BMW M Motorsport и BMW Group Designworks, дизайн прототипа BMW M LMDh "совмещает культовые элементы ДНК дизайна BMW M Motorsport с производительностью архитектуры ультрасовременного прототипа", что является примером "всеобъемлющей эффективности".

Зрительно тизер прототипа показывает лишь один ракурс будущего болида высшего уровня. Центральное место этой проекции занимают массивные многогранные воздухозаборники, придающие форму капоту. Ниже можно видеть большой сплиттер Тизер показывает автомобиль спереди, но при более детальном осмотре виден большой спойлер на всю ширину корма.

BMW не подтвердила участие в Ле-Мане на 2023 год, а наиболее вероятной серией для гонки для прототипа BMW называют Daytona 24 Hours 2023. BMW Motorsport также объявил, что команда BMW Team RLL будет выступать на двух прототипах LMDh с 2023 года, продолжая сотрудничество существует с 2009 года. Поставщиком шасси для BMW M LMDh будет Dallara.