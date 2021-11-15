Спорт-прототип буде наступником V12 LMR, який виграв Ле-Ман.

Останній раз баварський автовиробник брав участь і переміг у перегонах “24 години Ле-Ман” у 1999 році, із прототипом V12 LMR.

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Перемога 1999 року так і не отримала продовження, принаймні в тій же категорії. Але у червні 2021 року BMW оголосила, що повертається у перегони у 2023 році, щоб змагатись у класі прототипів LMDh. А сьогодні BMW Motorsport порадувала своїх шанувальників ескізним зображенням свого майбутнього гіперкара.

Створений у тісній співпраці між BMW M Motorsport та BMW Group Designworks, дизайн прототипу BMW M LMDh “поєднує культові елементи ДНК дизайну BMW M Motorsport з продуктивністю архітектури ультрасучасного прототипу”, що є прикладом “всеохоплюючою ефективності”.

Візуально тизер прототипу показує лише один ракурс майбутнього боліда вищого рівня. Центральне місце цієї проєкції займають масивні багатогранні повітрозабірники, які надають форму капоту. Нижче можна бачити чималий сплітерТизер показує автомобіль спереду, але при більш детальному огляді видно великий спойлер на всю ширину корми.

BMW не підтвердила участь у Ле-Мані на 2023 рік, а найбільш вірогідною серією для перегонів для прототипу BMW називають Daytona 24 Hours 2023. BMW Motorsport також оголосив, що команда BMW Team RLL виступатиме на двох прототипах LMDh з 2023 року, продовжуючи співпрацю, яка існує з 2009 року. Постачальником шасі для BMW M LMDh буде Dallara.