Баварцы недавно выпустили новую M4, однако не спешат прощаться с гоночными версиями модели предыдущей генерации. Для машины в кузове F82, которая будет соревноваться в новом сезоне GT4, предлагаются четыре варианта графики кузова.

Эти четыре дизайна были отобраны на внутреннем конкурсе, в котором приняли участие 30 дизайнеров со всего мира.

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В состав жюри входили четверо высших руководителей BMW – Адриан ван Хойдонк (руководитель дизайна BMW Group), Домагой Дукек (руководитель дизайна BMW), Маркус Флаш (генеральный директор BMW M) и Йенс Марквардт (директор по автоспорту). Все четыре дизайны будут предложены клиентам, как модели с ограниченным тиражом и начальной ценой 170 тысяч евро в Германии.

Четверо победителей – Джулия Квентин с BMW Motorrad, Саймон Хэйнс с Rolls-Royce Design, Весселка Мандова-Майер с Designworks и Ли Тянюань с BMW i Design. Они представляют четыре различные подразделения из трех разных стран. Все четыре выигрышные дизайны применены к M4 GTS с использованием высококачественной цветной фольги.

Фото: BMW M4 в особенных ливреях / BMW