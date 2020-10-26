Нет, это не будет автомобиль в худи, а особая версия BMW M4 Competition Coupé.

Всего через несколько недель после мировой премьеры "заряженной" четверки баварцы показали особую версию нового BMW M4 Competition Coupé.

BMW M4 Competition x KITH, созданный в коллаборации с нью-йоркским стритвер-брендом Kith, ограничен всего 150 единицами. Он отличается уникальными деталями внешнего и внутреннего дизайна.

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"Со своими идеями и лейблом Kith Ронни Фиг – один из выдающихся лидеров мнений в мире моды, стиля жизни и роскоши. Наше сотрудничество с Ронни и его влиятельным брендом является положительным фактором для BMW, поскольку мы исследуем новые группы клиентов”.

Говорит основатель Kith Ронни Фиг: “Некоторые из моих любимых воспоминаний из детства связаны с поездкой в гости к деду и поездкой на его BMW в 1980-х годах. Я помню, что у него был E21 320i, а его самым ценным приобретением был E30 M3. Эти моменты в жизни действительно сформировали мою страсть к BMW”.

Недавно Ронни приобрел собственный образец легендарного BMW E30 M3. 23 октября BMW M GmbH представила этот тщательно подготовленный M3 первого поколения для официальной презентации коллаборации в магазине Kith в Бруклине. Вместе с тем, это был уникальный новый представитель последней версии шестого поколения.

Как и автомобиль Файга, BMW M4 Design Study от KITH окрашен в оттенок Cinnabar Red, который изначально использовался для E30 M3. Этот цвет уже не доступен для обычного модельного ряда BMW, но в данном случае был выбран специально для BMW M4 Design Study от KITH, чтобы подчеркнуть связь между двумя автомобилями. Значок M4 Competition на крышке багажника модели был заменен черным логотипом Kith с полосами BMW M в том же стиле. Этот логотип также появляется в световой форме под подголовниками на ковшеобразных сиденьях M Carbon, а надпись Kith выбита на черной коже подголовников и центральной консоли.

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Кожа с выбитыми буквами, выбранная для этой индивидуальной модели, также использовалась для обивки сидений в автобиле Файга – BMW E30 M3. Здесь логотип Kith с полосами BMW M имеет серебряные буквы, в то время как специальная версия старинного логотипа BMW украшает капот, крышку багажника и рулевое колесо, при этом "Kith" заменяет "BMW".

Модели специального выпуска доступны исключительно с матовой окраской Frozen Black, Frozen Dark Silver и Frozen Brilliant White в честь трех самых популярных цветов для BMW E30 M3 того времени.

Одной из главных особенностей моделей специального выпуска является конструкция крыши Kith из углеродного волокна. Для этой дополнительной опции на поверхность крыши нанесена серая надпись Kith с полосами BMW M.

Композитные тормоза M с красными суппортами с логотипом M входят в стандартную комплектацию. Они хорошо заметны через двойные спицы кованых дисков M 826M, двухцветных/Jet Black, глянцевых (спереди: 19 дюймов, сзади: 20 дюймов).

Внутри BMW M4 Competition x KITH трехцветные ковшеобразные сиденья M Carbon, выполненные в светло-синем и красном цветах BMW M, которые придают впечатляющий вид полностью кожаной отделке Merino в черном цвете.

Эксклюзивная модель имеет те же технические характеристики, что и BMW M4 Competition Coupé. Новый рядный шестицилиндровый двигатель создан по образцу многооборотной BMW M GmbH формы и использует последнюю версию технологии M TwinPower Turbo для выработки 510 л. с. при максимальном крутящем моменте 650 Нм. Восьмиступенчатая коробка передач M Steptronic Drivelogic входит в стандартную комплектацию. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды, а 200 км/ч достигается за 12,5 секунды. Наряду с классическим задним приводом BMW M4 Competition x KITH, как и BMW M4 Competition Coupé, может быть выбран в качестве опции с полным приводом M xDrive.

В дополнение к стандартному оснащению BMW M4 Competition Coupé и уникальным функциям сотрудничества Kith, специальную модель также можно заказать с рядом других дополнительных компонентов. В салоне есть планки внутренней отделки из углеродного волокна и органы управления с гальваническими элементами. Поставки эксклюзивной версии BMW M4 Competition x KITH начнутся летом 2021 года.