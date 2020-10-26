Ні, це не буде автомобіль в худі, а особлива версія BMW M4 Competition Coupé.

Всього через декілька тижнів після світової прем'єри "зарядженої" четвірки, баварці показали особливу версію нового BMW M4 Competition Coupé.

BMW M4 Competition x KITH, створений у колаборації з нью-йоркським стрітвір-брендом Kith, обмежений всього 150 одиницями. Він відрізняється унікальними деталями зовнішнього і внутрішнього дизайну.

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"Зі своїми ідеями і лейблом Kith Ронні Фіг – один з видатних лідерів думок у світі моди, стилю життя і розкоші. Наша співпраця з Ронні і його впливовим брендом є позитивним чинником для BMW, оскільки ми досліджуємо нові групи клієнтів”.

Говорить засновник Kith Ронні Фіг: “Деякі з моїх улюблених спогадів з дитинства пов'язані з поїздкою в гості до діда і поїздкою на його BMW у 1980-х роках. Я пам'ятаю, що у нього був E21 320i, а його найціннішим володінням був E30 M3. Ці моменти в житті справді сформували мою пристрасть до BMW”.

Нещодавно Ронні придбав власний зразок легендарного BMW E30 M3. 23 жовтня BMW M GmbH представила цей ретельно підготовлений M3 першого покоління для офіційної презентації колаборації в магазині Kith у Брукліні. Разом з тим, це був унікальний новий представник останньої версії шостого покоління.

Як і автомобіль Файга, BMW M4 Design Study від KITH забарвлений у відтінок Cinnabar Red, який спочатку використовувався для E30 M3. Цей колір вже не доступний для звичайного модельного ряду BMW, але у даному випадку був обраний спеціально для BMW M4 Design Study від KITH, щоб підкреслити зв'язок між двома автомобілями. Значок M4 Competition на кришці багажника моделі був замінений чорним логотипом Kith зі смугами BMW M у тому ж стилі. Цей логотип також з'являється у світловій формі під підголівниками на ковшоподібних сидіннях M Carbon, а напис Kith вибитий на чорній шкірі підголівників і центральній консолі.

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Шкіра з вибитими літерами, обрана для цієї індивідуальної моделі, також використовувалася для оббивки сидінь в автобілі Файга – BMW E30 M3. Тут логотип Kith з смугами BMW M має срібні букви, в той час як спеціальна версія старовинного логотипу BMW прикрашає капот, кришку багажника і рульове колесо, при цьому "Kith" замінює "BMW".

Моделі спеціального випуску доступні виключно з матовим забарвленням Frozen Black, Frozen Dark Silver і Frozen Brilliant White в честь трьох найпопулярніших кольорів для BMW E30 M3 того часу.

Однією з головних особливостей моделей спеціального випуску є конструкція даху Kith з вуглецевого волокна. Для цієї додаткової опції на поверхню даху нанесений сірий напис Kith зі смугами BMW M.

Композитні гальма M з червоними супортами з логотипом M входять у стандартну комплектацію. Вони добре помітні через подвійні спиці кованих дисків M 826M, двоколірних/Jet Black, глянцевих (спереду: 19 дюймів, ззаду: 20 дюймів).

Усередині BMW M4 Competition x KITH триколірні ковшеподібні сидіння M Carbon виконані у світло-синьому і червоному кольорах BMW M, які надають вражаючий вид повністю шкіряній обробці Merino в чорному кольорі.

Ексклюзивна модель має ті ж технічні характеристики, що й BMW M4 Competition Coupé. Новий рядний шестициліндровий двигун створений за зразком багатооборотної BMW M GmbH форми і використовує останню версію технології M TwinPower Turbo для вироблення 510 к.с. при максимальному крутному моменті 650 Нм. Восьмиступінчаста коробка передач M Steptronic Drivelogic входить у стандартну комплектацію. Розгін від 0 до 100 км/год займає всього 3,9 секунди, а 200 км/год досягається за 12,5 секунди. Поряд з класичним заднім приводом BMW M4 Competition x KITH, як і BMW M4 Competition Coupé, може бути обраний в якості опції з повним приводом M xDrive.

На додаток до стандартного оснащення BMW M4 Competition Coupé й унікальних функцій співпраці Kith, спеціальну модель також можна замовити з рядом інших додаткових компонентів. В салоні є планки внутрішнього оздоблення з вуглецевого волокна й органи управління з гальванічними елементами. Поставки ексклюзивної версії BMW M4 Competition x KITH почнуться влітку 2021 року.