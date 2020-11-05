Баварці нещодавно випустили нову M4, однак не поспішають прощатись з гоночними версіями моделі попередньої генерації. Для машини в кузові F82, що змагатиметься у новому сезоні GT4 пропонується чотири варіанти графіки кузову.

Ці чотири дизайни були відібрані на внутрішньому конкурсі, в якому взяли участь 30 дизайнерів з усього світу.

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До складу журі входили четверо найвищих керівників BMW – Адріан ван Хойдонк (керівник дизайну BMW Group), Домагой Дукек (керівник дизайну BMW), Маркус Флаш (генеральний директор BMW M) та Єнс Марквардт (директор з автоспорту). Усі чотири дизайни будуть запропоновані клієнтам, як моделі з обмеженим тиражем та початковою ціною 170 000 євро в Німеччині.

Четверо переможців – Джулія Квентін з BMW Motorrad, Саймон Хейнс з Rolls-Royce Design, Весселка Мандова-Майер з Designworks та Лі Тянюань з BMW i Design. Вони представляють чотири різні підрозділи з трьох різних країн. Всі чотири виграшні дизайни застосовані до M4 GTS з використанням високоякісної кольорової фольги.

Фото: BMW M4 в особливих лівреях / BMW