Оказывается, огромные "ноздри" радиаторной решетки планировались еще в 1996 году.

В видео от BMW Group Classic представлены концептуальные автомобили, которые предвещали будущее, в котором мы сейчас живем. Они были созданы десятилетия назад, и никогда не показывались общественности, однако некоторые идеи от них были перенесены на серийные BMW. Это показывает, насколько далеко вперед думают некоторые дизайнеры.

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Один из концептов, самый новый, был создан в 2004 году. Он называется ICE, расшифровывается, как Integrated Concept Engineering – "интегрированная инженерная концепция”. Это означало, что концепт разрабатывался не только для демонстрации дизайна, но и для тестирования инженерных решений.

Концепт ICE был разработан в студии BMW в штате Калифорния. Он представляет собой кроссовер-купе и даже использует термин “купе” в традиционном понимании, поскольку имеет две двери. Поскольку это кроссовер, он имеет высокий клиренс, а внутри почти полностью повторяет спорткар BMW Z4. Спереди автомобиль напоминает машины 7-й серии в кузове E65, особенно дорестайлинговые версии 2003-04 годов. ICE также напоминает концепт BMW X Coupé 2001 года. Задняя часть была разработана, чтобы вместить пару горных велосипедов. Концепт имел панорамную крышу – это было передовой идеей 17 лет назад.

Другой концепт, представленный в видео – также является отголоском 7-й серии, но более старой. Но что привлекает внимание в этом прототипе, так это его массивная решетка радиатора, которая подозрительно напоминает деталь в новых М3 и М4. BMW Group Classic обещает раскрыть больше деталей об этом концепте в следующем видео, поощряя подписаться на YouTube-канал.