Виявляється, велетенські "ніздрі" радіаторної решітки планувались ще у 1996 році.

У відео від BMW Group Classic представлені концептуальні автомобілі, які віщували майбутнє, в якому ми зараз живемо. Вони були створені десятиліття тому, і ніколи не показувались громадськості, однак деякі ідеї від них були перенесені на серійні BMW. Це показує, наскільки далеко наперед думають деякі дизайнери.

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Один із концептів, новіший, був створений у 2004 році. Він називається ICE, що розшифровується, як Integrated Concept Engineering – “інтегрована інженерна концепція”. це означало, що концепт розроблявся не лише для демонстрації дизайну, а й для тестування інженерних рішень.

Концепт ICE був розроблений у студії BMW в штаті Каліфорнія. Він являє собою кросовер-купе і навіть використовує термін “купе” в традиційному розумінні, оскільки має дві двері. Оскільки це кросовер, він має високий кліренс, а всередині майже повністю повторює спорткар BMW Z4. Спереду автомобіль нагадує машини 7-ї Серії в кузові E65, особливо дорестайлінгові версії 2003–04 років. ICE також нагадує концепт BMW X Coupé 2001 року. Задня частина була розроблена, щоб вмістити пару гірських велосипедів. Концепт мав панорамний дах – це було передовою ідеєю 17 років тому.

Інший концепт, представлений у відео – також є відголоском 7-ї Серії, але старішої. І що привертає увагу в цьому прототипі, так це його масивна решітка радіатора, що підозріло нагадує деталь у нових М3 та М4. BMW Group Classic обіцяє розкрити більше деталей про цей концепт у наступному відео, заохочуючи підписатись на YouTube-канал.