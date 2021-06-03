Український дизайнер Роман Прядко опублікував тизер відомого усім українцям автомобіля на сучасний лад.

Перший український передньоприводний автомобіль ЗАЗ Таврія, який почав випускатися у 1988 році, через десять років отримав суттєву модернізацію. Корейці, які прийшли на ЗАЗ у 1998 році, суттєво доробили машину (кажуть, внесли три сотні змін!) та назвали Tavria Nova. В такому вигляді вона випускалась до 2007 року, це був один з найдешевших автомобілів не лише в Україні, але й у світі.

Український дизайнер Роман Прядко, відомий своїми ескізами "Нового Запорожця", виклав рендер "сучасної" Tavria Nova. Це лише одна ілюстрація в профіль, але за нею можна побачити шлях можливого перетворення моделі, якби її модернізували у 2021 році.

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На рендері Прядка – впізнавана форма дводверного хетчбека, хіба що з більш аеродинамічним силуетом кузова. Збережені характерні чорні бампери, нахил лобового скла та багажника, форма колісних дисків. Натомість розмір коліс суттєво збільшений, на кузові видно нові виштамповки.

Як вам такий варіант Tavria Nova? Купували б її в Україні? Чи, можливо, у випадку випуску її в якості автомобіля. Залишайте свої коментарі в соцмережах.