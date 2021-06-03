Украинский дизайнер Роман Прядко опубликовал тизер известного всем украинцам автомобиля на современный лад.

Первый украинский переднеприводной автомобиль ЗАЗ Таврия, который начал выпускаться в 1988 году, через десять лет получил существенную модернизацию. Корейцы, пришедшие на ЗАЗ в 1998 году, существенно доработали машину (говорят, внесли три сотни изменений!) И назвали Tavria Nova. В таком виде она выпускалась до 2007 года, это был один из самых дешевых автомобилей не только в Украине, но и в мире.

Украинский дизайнер Роман Прядко, известный своими эскизами "Нового Запорожца", выложил рендер "современной" Tavria Nova. Это лишь одна иллюстрация в профиль, но по ней можно увидеть путь возможного преобразования модели, если бы ее модернизировали в 2021 году.

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На рендере Прядко – узнаваемая форма двухдверного хэтчбека, разве что с более аэродинамическим силуэтом кузова. Сохранены характерные черные бамперы, наклон лобового стекла и багажника, форма колесных дисков. А вот размер колес существенно увеличен, на кузове видны новые выштамповки.

Как вам такой вариант Tavria Nova? Покупали бы ее в Украине? А может, в случае выпуска ее в качестве автомобиля. Оставляйте свои комментарии в соцсетях.