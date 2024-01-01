BMW покажет универсал M5 Touring

Осталась всего несколько недель до представления нового BMW M5 Touring. G99 будет представлен 15 августа на Pebble Beach Concours d'Elegance, где также будет уже представлена версия седан.

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BMW обычно использует термин "Спортивный универсал" для обозначения более практичного стиля кузова линеек 3 и 5 серии в Соединенных Штатах. Однако новый автомобиль M будет иметь суффикс "Touring", который стал популярным в Европе. Третий в истории M5 Touring поступит в производство в ноябре, а первые потребители получат поставки следующей весной.

Технические характеристики пока не разглашаются, но известно что M5 Touring будет иметь ту же гибридную установку V-8, что и седан. Ожидайте, что 4,4-литровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом и электрический двигатель вместе дадут 717 лошадиных сил. Литий-ионная батарея емкостью 14,8 кВт-ч имеет достаточно заряда для примерно 40 км пробега седана на электричестве. Универсал может не сравниться с этим, поскольку он будет немного тяжелее.

Конкурент Audi RS6 Avant может не сравниться со спринтом седана за 3,4 секунды до сотни. BMW, вероятно, ограничит максимальную скорость на уровне 250 км/ч, но пакет M Driver's Package ослабляет ограничитель до 305 км/ч в случае седана.

Сколько это будет стоить? Мы считаем, что он будет дороже седана, который вы можете приобрести за 120 675 долларов США. Полностью загруженный опциями седан M5 возвращает вам потрясающие 141 375 долларов США.