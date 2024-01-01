BMW покаже універсал M5 Touring

Залишилася лише кілька тижнів до представлення нового BMW M5 Touring. G99 буде представлено 15 серпня на Pebble Beach Concours d'Elegance, де також буде версія седан.

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BMW зазвичай використовує термін «Спортивний універсал» для позначення більш практичного стилю кузова лінійок 3 і 5 серії в Сполучених Штатах. Однак новий автомобіль M матиме суфікс «Touring», який став популярним у Європі. Третій в історії M5 Touring надійде у виробництво в листопаді, а перші споживачі отримають поставки наступної весни.

Технічні характеристики наразі не розголошуються, але відомо що M5 Touring матиме ту саму гібридну установку V-8, що і седан. Очікуйте, що 4,4-літровий бензиновий двигун з подвійним турбонаддувом і електричний двигун разом дадуть 717 кінських сил. Літій-іонна батарея ємністю 14,8 кВт-год має достатньо заряду для приблизно 40 км пробігу седана на електриці. Універсал може не зрівнятися з цим, оскільки він буде трохи важчим.

Конкурент Audi RS6 Avant може не зрівнятися зі спринтом седана за 3,4 секунди до сотні. BMW, ймовірно, обмежить максимальну швидкість на рівні 250 км/год, але пакет M Driver's Package послаблює обмежувач до 305 км/год у випадку седана.

Скільки це буде коштувати? Ми вважаємо, що він буде дорожчим за седан, який ви можете придбати за 120 675 доларів США. Повністю завантажений опціями седан M5 повертає вам приголомшливі 141 375 доларів США.