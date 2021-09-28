Традиционно осенью BMW освежает свой модельный ряд и на этот раз легкие изменения произошли для пяти моделей: i/i3S, кабриолета 4 серии, X1, X2 и iX3.

Баварский автопроизводитель выпустит 2 тысячи экземпляров i3 и i3S в исполнении Unique Forever Edition. Электрические хэтчбеки BMW i3 из особой серии имеют уникальную окраску: кузов в красном металлике Aventurine Red с серебристыми акцентами оттенка Frozen Grey или темный кузов оттенка Storm Bay с "медными" акцентами цвета Frozen E-Copper.

Фото: BMW i3 Unique Forever Edition / BMW

Салон электрокаров отделан кожей Vernasca Dark Truffle и темным матовым дубом. Комплектация спецверсии включает интеллектуальную систему управления температурой. А умная система управления температурой аккумуляторов, ориентируясь на данные навигационной системы, заранее настраивает аккумулятор, перед прибытием к зарядной станции, чтобы он имел идеальную температуру для зарядки на максимальной мощности.

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Кабриолет 4-Series будет представлен в трех новых исполнениях. Версия M440i Convertible оснащена 3-литровым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 369 л.с. и 500 Нм. Двигатель работает в паре с 8-скоростной коробкой передач Steptronic Sport, который руководит ускорением с места до скорости 100 км/ч за 5,2 секунды.

У кабриолета M440d xDrive 3-литровая "турбошистка" мощностью 335 л.с. и 700 Нм. Трансмиссия – та же Steptronic Sport. Дизельный кабриолет ускоряется до сотни за пять секунд ровно.

Версия BMW 4-Series 430i xDrive Convertible оснащается 2-литровым 4-цилиндровым турбомотором с отдачей в 242 л.с. и 400 Нм. Она демонстрирует скромную динамику – 6,3 секунды 0 – 100 км/ч, зато предлагает лучшую энергоэффективность из всей троицы.

Фото: BMW 4-Series / BMW

Осеннее обновление также принесло минимальные изменения для X1 xDrive18d и X2 xDrive18d – теперь для этих моделей также доступна трансмиссия Steptronic Sport. В палитре цветов кузова компактных кроссоверов появились три новых оттенка, а приложение My BMW App расширило функции.

Наконец, электрический кроссовер BMW iX3 получил интеллектуальную систему управления теплом, подобную i4 и iX. Когда система навигации заметит, что водителю придется остановиться на зарядной станции, она автоматически предварительно подготовит аккумулятор до прибытия, чтобы батарея имела идеальную температуру для подзарядки на максимальной мощности.