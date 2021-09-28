Традиційно восени BMW освіжає свій модельний ряд і цього разу легкі зміни відбулись для п’яти моделей: i3 / i3S, кабріолета 4 Серії, X1, X2 та iX3.

Баварський автовиробник випустить 2000 примірників i3 та i3S у виконанні Unique Forever Edition. Електричні хетчбеки BMW i3 з особливої серії мають унікальне забарвлення: кузов у червоному металіку Aventurine Red зі сріблястими акцентами відтінку Frozen Grey або темний кузов відтінку Storm Bay з “мідними” акцентами кольору Frozen E-Copper.

Фото: BMW i3 Unique Forever Edition / BMW

Салон електрокарів оздоблений шкірою Vernasca Dark Truffle та темним матовим дубом. Комплектація спецверсії включає інтелектуальну систему управління температурою. А розумна система управління температурою акумуляторів, орієнтуючись на данні навігаційної системи, заздалегідь налаштовує акумулятор, перед прибуттям до зарядної станції, щоб він мав ідеальну температуру для зарядки на максимальній потужності.

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Кабріолет 4-Series буде представлений в трьох нових виконаннях. Версія M440i Convertible оснащена 3-літровим шестициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 369 к.с. і 500 Нм. Двигун працює в парі з 8-швидкісною коробкою передач Steptronic Sport, який керує прискоренням з місця до швидкості 100 км/год за 5,2 секунди.

Кабріо M440d xDrive має 3-літрову “турбошістку” потужністю 335 к.с. і 700 Нм. Трансмісія – та ж Steptronic Sport. Дизельний кабріолет прискорюється до сотні за п’ять секунд рівно.

Версія BMW 4-Series 430i xDrive Convertible оснащується 2-літровим 4-циліндровим турбомотором з віддачею у 242 к.с. і 400 Нм. Вона демонструє найскромнішу динаміку – 6,3 секунди 0 – 100 км/год, натомість пропонує найкращу енергоефективність з усієї трійці.

Фото: BMW 4-Series / BMW

Осіннє оновлення також принесло мінімальні зміни для X1 xDrive18d та X2 xDrive18d – відтепер для цих моделей також доступна трансмісія Steptronic Sport. У палітрі кольорів кузову компактних кросоверів з’явились три нових відтінки, а додаток My BMW App розширив функції.

Нарешті, електричний кросовер BMW iX3 отримав інтелектуальну систему управління теплом, подібну до i4 та iX. Коли система навігації помітить, що водієві доведеться зупинитися на зарядній станції, вона автоматично попередньо підготує акумулятор до прибуття, щоб батарея мала ідеальну температуру для заряджання на максимальній потужності.