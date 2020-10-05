Важная часть семьи BMW Motorrad, которую производитель называет "самым популярным турендуро в мире", празднует в 2020 году свое 40-летие. 1250-ки обновились вслед за G 310 GS.

Как и в случае с 310, изменения для двух мотоциклов серии 1250 не слишком значительны, но они должны быть эффективными, чтобы не опускать планку и привлекать больше клиентов.

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Важнейший аспект мотоциклов – двигатель, остается тем самым, что использовался до сих пор. Речь о двухцилиндровый “боксере” рабочим объемом 1254 куб. Силовая установка рассчитана на 136 л.с. при 7750 об/мин и крутящий момент в 143 Нм при 6250 об/мин.

Новые функции, предусмотренные Motorrad для этой линейки, теперь включают стандартную функцию режимов езды Pro с дополнительным режимом Eco, предназначенную для "особо экономичной езды".

Встроенный ABS Pro также предлагается BMW в стандартной комплектации, есть новая фара с функцией поворота и сиденья с подогревом для водителя и пассажира. Также стандартными являются динамический контроль тяги (DTC), розетки USB и 6,5-дюймовый полноцветный TFT-дисплей.

На данный момент BMW не сообщает о наличии или каких-либо изменениях цены на R 1250 GS и R 1250 GS Adventure.

Фото: BMW R 1250 GS та R 1250 GS Adventure / BMW Motorrad