Важлива частина родини BMW Motorrad, яку виробник називає "найпопулярнішим турендуро в світі", святкує у 2020 році своє 40-річчя. 1250-ки оновились слідом за G 310 GS.

Як і у випадку з 310, зміни для двох мотоциклів серії 1250 не надто значні, але вони повинні бути ефективними, щоб не опускати планку та залучати більше клієнтів.

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Найважливіший аспект мотоциклів – двигун, залишається тим самим, що використовувався дотепер. Мова про двоциліндровий “боксер” робочим об’ємом 1254 куб. Силова установка розрахована на 136 к.с. при 7750 об/хв і крутний момент у 143 Нм при 6250 об/хв.

Нові функції, передбачені Motorrad для цієї лінійки, включають тепер стандартну функцію режимів їзди Pro з додатковим режимом Eco, призначену для "особливо економічної їзди".

Вбудований ABS Pro також пропонується BMW в стандартній комплектації, є нова фара з функцією повороту і сидіння з підігрівом для водія та пасажира. Також стандартними є динамічний контроль тяги (DTC), розетки USB та 6,5-дюймовий повнокольоровий TFT-дисплей.

Наразі BMW не повідомляє про наявність або будь-які зміни ціни на R 1250 GS і R 1250 GS Adventure.

Фото: BMW R 1250 GS та R 1250 GS Adventure / BMW Motorrad