Американское подразделение немецкого производителя мотоциклов BMW Motorrad объявило о прекращении продаж всех моделей, кроме BMW CE 04.

26 сентября дилерские центры Америки получили из головного офиса производителя распоряжение о временной добровольной стоп-продаже почти всех новых мотоциклов бренда. Избежал упоминания в этом документе только 42-сильный электрический скутер CE 04 с синхронным электродвигателем жидкостного охлаждения, имеющий запас хода 130 километров.

Достоверно о причинах такого шага BMW Motorrad информации нет, подробности засекречены. Очевидно, причина в каком-то компоненте, используемом в предназначенных для американского рынка классических мотоциклах BMW с ДВС, но которая отсутствует в электрическом скутере.

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"Эта временная приостановка распродажи не связана с безопасностью, и владельцы BMW могут продолжать ездить на своих мотоциклах в обычном режиме", — говорят в компании.

Единственный байк BMW, который сегодня продается в США – это 42-сильный электрический скутер CE 04. Фото: cycleworld.com

Какой бы ни была проблема, эта деталь или компонент явно используется на всех мотоциклах BMW, включая уже реализованные. Кто уже купил и ездит на мотоциклах присутствующей на рынке линейки, не подвергаются риску, поскольку это проблема качества, а не безопасности.

Напомним, что BMW Motorrad был и остается лидером американского рынка мотоциклов. На момент объявления стоп-продажи его продуктовая линейка имела там почти 40 моделей. Из них в списке только один электрический, CE 04. Вот-вот прибівающая в страну модель CE 02 в списке стоп-продажи также отсутствует.