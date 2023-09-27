Американський підрозділ німецького виробника мотоциклів BMW Motorrad оголосив про припинення продажу усіх моделей, окрім BMW CE 04.

26 вересня дилерські центри Америки отримали з головного офісу виробника розпорядження про тимчасовий добровільний стоп-продаж майже усіх нових мотоциклів бренду. Уникнув згадки в цьому документі лише електричний 42-сильний скутер CE 04 з синхронним електродвигуном рідинного охолодження, що має запас ходу 130 кілометрів.

Достеменно про причини такого кроку BMW Motorrad ніде йдеться, подробиці засекречені. Вочевидь, причина у якомусь компоненті, який використовується в призначених для американського ринку класичних мотоциклах BMW з ДВЗ, але відсутній в електричному скутері.

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"Це тимчасове припинення розпродажу не пов’язане з безпекою, і власники BMW можуть продовжувати їздити на своїх мотоциклах у звичайному режимі", — кажуть у компанії.

Єдиний байк BMW, що відсьогодні продається в США – це 42-сильний електричний скутер CE 04. Фото: cycleworld.com

Якою б не була проблема, ця деталь чи компонент явно використовується на всіх мотоциклах BMW, включаючи ті, що вже реалізовані. Хто вже купив і їздить на мотоциклах присутньої на ринку лінійки, не піддаються ризику, оскільки, це проблема якості, а не безпеки.

Нагадаємо, BMW Motorrad був і залишається лідером американського ринку мотоциклів. На час оголошення стоп-продажу його продуктова лінійка мала там майже 40 моделей. З них в списку лише один електричний, CE 04. Модель CE 02, що ось-ось прибуде в країну, в списку стоп-продажу також відсутня.