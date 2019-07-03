Официальный дебют купе-кроссовера ожидается осенью во Франкфурте.

Качество этих фото оставляет желать лучшего, однако они все же позволяют впервые увидеть новинку без камуфляжа. Привет, большие ноздри!

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Компания BMW утверждает, что со временем все, кому сейчас не нравятся большие решетки радиатора в последних моделях марки, просто привыкнут к виду баварских машин. Те же, кто уже сейчас оценил новый дизайн, рассуждая логически, должны навсегда стать пожизненными поклонниками марки. Время покажет. Между тем придется привыкать к виду нового Икс-шесть, потому что выглядеть он именно так, как на этих фото, обнародованных порталом Аvtomir со ссылкой на Autoblog.nl.

BMW X6 третьего поколения должны презентовать вживую в сентябре на Франкфуртском, однако пресс-релиз с официальными фото и видео баварцы, конечно, выпустят раньше. В продажу третье поколение поступит до конца этого года.

Фото: BMW X6 третьего поколения / Autoblog.nl

Линейка двигателей купе-кроссовера, традиционно, будет позаимствована у BMW X5: 3-литровый мощностью 335 л.с. или 4,4-литровый с отдачей 456 лошадей. Оба в комплекте с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом xDrive.

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