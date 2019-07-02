Флагманский седан в спортивном исполнении имеет под капотом твин-турбо V8 мощностью в 563 сил.

Стероидный близнец Audi A8 – самый мощный седан от немецкой марки. Если только в Ингольштадте не решат выпустить версию RS.

Также интересно: Audi официально представила свой самый мощный и самый дорогой кроссовер – SQ8

Три предыдущих поколения премиального седана Audi A8 имели спортивные версии S8. Не стала исключением и нынешняя генерация модели. Флагманский седан оснащен бензиновым 4-литровым твин-турбомотором V8, который производит 563 л.с. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой ​​АКПП и фирменным полным приводом quattro. Бензиновый мотор усилили компактным электродвигателем, который позволяет реализовать схему мягкого гибрида и, вместе с функцией отключения части цилиндров при низких нагрузках, снизить расход топлива.

Флагманский седан оснащен адаптивной пневмоподвеской, полноуправляемым шасси и активным рулевым управлением. В качестве опции для Audi S8 предлагаются карбон-керамические тормозные механизмы.

Фото: Audi S8 2020 / Audi

Audi S8 2020 модельного года получила спортивные акценты в экстерьере, новые патрубки выхлопной системы и красивые 21-дюймовые колеса. Внутри S8 отличают широкое использование карбона и алюминия, а также особый S-режим цифровой панели приборов.

Стоимость новой модели и сроки ее выхода на рынок не названы. Известно лишь, что спортивная версия будет не последней в линейке машины. Вслед за Audi S8 появится и еще один вариант текущего поколения автомобиля – плагин-гибрид A8.

Также интересно: Volvo представила бронированный XC90 Armoured