Флагманський седан у спортивному виконанні має під капотом твін-турбо V8 потужністю в 563 сил.

Стероїдний близнюк Audi A8 – найпотужніший седан від німецької марки. Якщо тільки в Інгольштадті не вирішать випустити версію RS.

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Три попередніх покоління преміального седана Audi A8 мали спортивні версії S8. Не стала винятком і нинішня генерація моделі. Флагманський седан оснащений бензиновим 4-літровим твін-турбомотором V8, який продукує 563 к.с. Двигун поєднується з 8-ступінчастою АКПП та фірмовим повним приводом quattro. Бензиновий мотор посилили компактним електродвигуном, що дозволяє реалізувати схему м'якого гібрида і, разом з функцією відключення частини циліндрів при низьких навантаженнях, знизити витрату палива.

Флагманський седан оснащений адаптивною пневмопідвіскою, повнокерованим шасі і активним рульовим управлінням. В якості опції для Audi S8 пропонуються карбон-керамічні гальмівні механізми.

Фото: Audi S8 2020 / Audi

Audi S8 2020 модельного року отримала спортивні акценти в екстер'єрі, нові патрубки вихлопної системи та гарні 21-дюймові колеса. Всередині S8 відрізняють широке використання карбону й алюмінію, а також особливий S-режим цифрової панелі приладів.

Вартість нової моделі і терміни її виходу на ринок не названі. Відомо лише, що спортивна версія буде не останньою в лінійці машини. Слідом за Audi S8 з'явиться і ще один варіант поточного покоління автомобіля – плагін-гібрид A8.

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