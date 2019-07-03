Офіційний дебют купе-кросовера очікується восени у Франкфурті.

Якість цих фото залишає бажати кращого, однак вони все ж дозволяють вперше побачити новинку без камуфляжу. Привіт, великі ніздрі!

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Компанія BMW стверджує, що з часом усі, кому зараз не подобаються великі решітки радіатору в останніх моделях марки, просто звикнуть до вигляду баварських машин. Ті ж, хто вже зараз оцінив новий дизайн, міркуючи логічно, мають назавжди стати довічними шанувальниками марки. Час покаже. Тим часом доведеться звикати до вигляду нового Ікс-шість, бо виглядатиме він саме так, як на цих фото, оприлюднених порталом Аvtomir з посиланням на Autoblog.nl.

BMW X6 третього покоління мають презентувати вживу у вересні на Франкфуртському, однак прес-реліз з офіційними фото і відео баварці, звичайно, випустять раніше. У продажу третє покоління до кінця цього року.

Фото: BMW X6 третього покоління / Autoblog.nl

Лінійка двигунів купе-кроссовера, традиційно, буде запозичена у BMW X5: 3-літровий потужністю 335 к.с. або 4,4-літровий з віддачею 456 коней. Обидва у поєднанні з 8-діапазонною автоматичною коробкою передач і повним приводом xDrive.

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