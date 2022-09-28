Новый BMW XM 2023 года – первая чистая модель M с электрифицированной силовой установкой. Он также стал самым мощным серийным автомобилем M или BMW, из когда-либо сделанных.

Этот мощный, очень агрессивный снаружи спортивный кроссовер не выглядит очень драматично. Массивная решетка радиатора BMW XM не только поражает размерами, но и подсвечивается. Задняя часть имеет узкие фонари и плоские кузовные поверхности. Огромные колеса специальной аэродинамической формы.

Но и техническая начинка впечатляет: гибридный привод BMW XM объединяет 4,4-литровый бензиновый V8, у которого двойной турбонаддув мощностью 483 л.с. с электродвигателем на 197 л.с., интегрированным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Суммарная мощность гибридной системы составляет 644 л. с. с крутящим моментом 800 Нм. Гибрид подзаряжает электробатарею из розетки.

Кстати электромобили BMW будут иметь запас хода до 1000 км

BMW XM может разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды, до 200 км/ч за 14,3 секунды и достигать ограниченной максимальной скорости 250 км/ч или менее ограниченной 270 км/ч, если вы приобретете дополнительную опцию пакета M Driver's Package.

Базовая версия XM в США стоит 159 000 долларов плюс 995 долларов за доставку, а первые экземпляры поступят в дилерские центры Северной Америки в начале 2023 года.