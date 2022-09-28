Новий BMW XM 2023 року є першою чистою моделлю M з електрифікованою силовою установкою. Він також став найпотужнішим серійним автомобілем M або BMW, з коли-небудь зроблених.

Цей масивний, надзвичайно брутальний зовні спортивний кросовер не виглядає дуже драматично. Масивна радіаторна решітка BMW XM не лише вражає розмірами, але й підсвічується. Задня частина має вузькі ліхтарі та пласкі кузовні поверхні. Величезні колеса спеціальної аеродинамічної форми.

Але і технічна начинка вражає: гібридний привід BMW XM поєднує 4,4-літровий бензиновий V8, який має подвійний турбонаддув, потужністю 483 к.с. з електродвигуном на 197 к.с., інтегрованим у 8-ступінчасту автоматичну коробку передач. Сумарна потужність гібридної системи становить 644 к.с. з крутним моментом 800 Нм. Гібрид підзаряджає електробатарею з розетки.

До речі електромобілі BMW матимуть запас ходу до 1000 км

BMW XM може розганятися до 100 км/год за 4,3 секунди, до 200 км/год за 14,3 секунди та досягати обмеженої максимальної швидкості 250 км/год або менш обмеженої 270 км/год, якщо ви придбаєте додаткову опцію пакета M Driver's Package.

Базова версія XM у США становить 159 000 доларів плюс 995 доларів за доставку, а перші екземпляри надійдуть до дилерських центрів Північної Америки на початку 2023 року.

Дивіться фотогалерею BMW XM 2023 року