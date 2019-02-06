Автомобиль, который предназначен для транспортировки реактивной системы, показал свои внедорожные возможности.

ГП "Шепетовский ремонтный завод" показал боевую машину БМ-21 УМ "Берест" на базе КрАЗ-5401НЕ еще в октябре 2018 года на выставке "Оружие и безопасность". Сегодня стало доступно видео, демонстрирующее внедорожные возможности машины. Она создана на базе автомобиля КрАЗ нового поколения с компоновкой "кабина над двигателем".

БМ-21 УМ "Берест" заменит устаревший БМ-21 "Град". По сравнению с которым имеет большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию цифровых систем управления и наведения артиллерии, мобильность и требует меньше времени для подготовки к открытию огня.

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Полноприводное шасси КрАЗ-5401НЕ (4х4), на которое установлен "Берест", – одна из недавних разработок ЧАО "АвтоКрАЗ" перспективного бескапотного направления. Оно оборудовано двухрядной 4-дверной кабиной, которая позволяет удобно разместить экипаж и всю необходимую аппаратуру управления огнем. Грузоподъемность шасси КрАЗ-5401НЕ – 9 тонн.

Широкопрофильные шины с централизованной системой подкачки позволяют эксплуатировать автомобиль, установленный на этом шасси, не только по дорогам с различным покрытием, но и в условиях полного бездорожья. Два топливных бака по 165 л каждый обеспечивают вездехода движение без дозаправки до 600 км. Автомобиль способен развивать скорость более 90 км/ч.

Напомним, что КрАЗ экспортирует спецмашины в Грузию.