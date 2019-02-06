Автомобіль, який призначений для транспортування реактивної системи, показав свої поза шляхові можливості.

ДП "Шепетівський ремонтний завод" показав бойову машину БМ-21 УМ "Берест" на базі КрАЗ-5401НЕ ще у жовтні 2018 році на виставці "Зброя та безпека". Сьогодні стало доступно відео, що демонструє позашляхові можливості машини. Вона створена на базі автомобіля КрАЗ нового покоління з компонуванням "кабіна над двигуном".

БМ-21 УМ "Берест" замінить застрілий БМ-21 "Град". Порівняно з яким має більшу потужність залпу, точність ведення вогню, інтеграцію цифрових систем управління і наведення артилерії, мобільність і вимагає менше часу для підготовки до відкриття вогню.

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Повнопривідне шасі КрАЗ-5401НЕ (4х4), на яке встановлено "Берест", - одна з недавніх розробок ПрАТ "АвтоКрАЗ" перспективного безкапотного напрямку. Воно обладнане дворядною 4-дверноюкабіною, яка дозволяє зручно розмістити екіпаж і всю необхідну апаратуру управління вогнем. Вантажопідйомність шасі КрАЗ-5401НЕ - 9 тон.

Широкопрофільні шини з централізованою системою підкачки дозволяє експлуатувати автомобіль, встановлене на цьому шасі, не тільки по дорогах з різним покриттям, але і в умовах повного бездоріжжя. Два паливних бака по 165 л кожен забезпечують всюдихода рух без дозаправки до 600 км. Автомобіль здатний розвивати швидкість понад 90 км/год.

Нагадаємо, що КрАЗ експортує спецмашини до Грузії.