Альтернатива черно-белому – все оттенки серого.

Задумывались ли вы над тем, куда исчезают краски радуги, когда едешь по автомагистрали? Более 50% машин в мире имеют скучные цвета кузова – черный, белый или серый.

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Конечно, некоторым людям нравятся просто "скучные" цвета, но исследование канала CNBC утверждает, что монохромной палитре машин есть более обоснованное объяснение.

Ссылаясь на данные концерна BASF, издание сообщает, что в большинстве автомобилей в 2019 году использовались четыре цвета. Белый был явным победителем – 39%, за ним следовали черный (16%), серый (13%) и серебристый (10%).

Существует ряд факторов, в том числе тот факт, что белый, черный, серый и серебристый цвета “сочетаются со всем” и доступны практически на каждом транспортном средстве. Цвета также не выходят из моды, в отличие от некоторых особых оттенков, которые могут повредить при дальнейшей перепродаже. Кроме того, не только серый цвет имеет десятки оттенков – черный и белый также. А еще они могут быть глянцевыми, металлизированными, матовыми, перламутровыми и тому подобное.

На определенных рынках потребители, как правило, покупают свои транспортные средства у официальных дилеров, а те неохотно заказывают заводу-производителю редкие цвета кузова, поскольку машины в автосалоне должны нравиться как можно более широкой аудитории, чтобы их было легче продать.

Психология также играет определенную роль, и в видео отмечается, что синий – популярный цвет на электромобилях. Тут дело исключительно в устойчивых ассоцияциях, вызванных тем, что именно этот цвет выбрали автопроизводители для выделения батарейных машин.

Фото: Volkswagen Harlekin, арт-кары BMW та Porsche