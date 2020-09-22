Альтернатива чорно-білому – усі відтінки сірого.

Чи замислювались ви над тим, куди зникають барви веселки, коли їдеш по автомагістралі? Більше 50% машин у світі мають нудні кольори кузову – чорний, білий або сірий.

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Звичайно, деяким людям подобаються просто “нудні” кольори, та дослідження каналу CNBC стверджує, що монохромній палітрі машин є більш обґрунтоване пояснення.

Посилаючись на дані концерну BASF, видання повідомляє, що у більшості автомобілів в 2019 році використовувались чотири кольори. Білий був явним переможцем – 39%, за ним слідували чорний (16%), сірий (13%) та сріблястий (10%).

Існує низка факторів, включаючи той факт, що білий, чорний, сірий та сріблястий кольори “поєднуються з усім” і доступні практично на кожному транспортному засобі. Кольори також не виходять з моди, на відміну від деяких особливих відтінків, які можуть зашкодити при подальшому перепродажу. Крім того, не лише сірий колір має десятки відтінків – чорний та білий також, а ще вони можуть бути глянцевими, металізованими, матовими, перламутровими тощо.

На певних ринках споживачі, як правило, купують свої транспортні засоби у офіційних дилерів, а ті неохоче замовляють заводу-виробнику рідкісні кольори кузову, оскільки машини в автосалоні мають подобатись якмога ширшій аудиторії, щоб їх було легше продати.

Психологія також відіграє певну роль, і у відео зазначається, що синій – популярний колір на електромобілях. Тут справа виключно в стійких асоціяціях, викликаних тим, що саме цей колір обрали автовиробники для виділення батарейних машин.

Фото: Volkswagen Harlekin, арт-кари BMW та Porsche