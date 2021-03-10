ВАЗ 2101 – один из самых массовых автомобилей в истории. Объект желания многих граждан СССР сегодня стоит копейки, благодаря чему стал одним из самых популярных автомобилей для любительского и профессионального тюнинга. Но работа болгарской студии GB Design даже в этом разнообразии стоит отдельно, поскольку такого дорогого и изысканного салона, кажется, не видела еще ни одна "Копейка".

Как гласит именная табличка в салоне рестомода на базе советского седана, это VAZ 2101 50th Anniversary Edition с очень особенным интерьером, созданный в единственном экземпляре для человека, кроющегося за инициалами М.Т.

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Интерьер Fiat 124, который стал основой для ВАЗ 2101, имел скромный, но красивый вид. Но советские конструкторы внесли определенные изменения и в результате салон “Копейки” стал несколько дешевле – как в себестоимости, так и в восприятии. Тюнинг-ателье из Болгарии решило наконец дать 2101 стильный макияж, чтобы отметить 50-летие седана. И все, что мы можем сказать, это то, что проделанная работа феноменальна.

Все началось с полной разборки салона и полной звукоизоляции кузова. Тюнеры создали специальную центральную консоль, где размещается аудиосистема. Внизу находится обернутый кожей переключатель передач, а дальше – алюминиевый значок с датой построения и инициалами владельца.

Почти каждая деталь интерьера была досконально модифицирована, а единственными компонентами, которые кажутся нетронутыми, являются центральные вентиляционные отверстия. Сиденья были заимствованы из автомобиля Toyota и обернуты тонкой коричневой кожей с контрастными белыми швами и акцентами. Алюминиевые накладки на педали, деревянный руль и белые датчики – лишь несколько уникальных штрихов этой функции “Лады”.

Пдлокотники на дверках, кажется, сделаны из лакированной древесины дорогой советской мебели. А самой интересной деталью салона этого рестомода выдаются маленькие сумки, прикрепленные к дверным картам и спинкам передних сидений. На заднем диване также появилась пара подушек из кожи Nappa.

Весь проект занял у болгарской команды примерно четыре месяца. Приобрести его нельзя, поскольку автомобиль был создан на заказ и уже имеет владельца, однако тюнеры с радостью помогут перекроить салон любого другого авто.

Фото: рестомод на базе ВАЗ 2101 с уникальным интерьером / GB Design