ВАЗ 2101 – один із наймасовіших автомобілів в історії. Об'єкт бажання багатьох громадян СРСР сьогодні коштує копійки, завдяки чому став одним із найпопулярніших автомобілів для аматорського і професійнго тюнінгу. Та робота болгарської студії GB Design навіть у цьому розмаїтті стоїть окремо, оскільки такого дорогого та вишуканого салону, здається, не бачила ще жодна "Копійка".

Як свідчить іменна табличка в салоні рестомода на базі радянського седана, це VAZ 2101 50th Anniversary Edition з дуже особливим інтер’єром, створений в єдиному екземплярі для людини, що криється за ініціалами М.Т.

Також цікаво: Найчорніший автомобіль у світі вкрили сяючою пудрою і це справжній космос

Інтер'єр Fiat 124, який став основою для ВАЗ 2101, мав скромний, але гарний вигляд. Та радянські конструктори внесли певні зміни і в результаті салон “Копійки” став дещо дешевшим – як в собівартості, так і у сприйнятті. Тюнінг-ательє з Болгарії вирішило нарешті дати 2101 стильний макіяж, аби відзначити 50-річчя седана. І все, що ми можемо сказати, це те, що виконана робота є феноменальною.

Все почалося з повної розбірки салону та повної звукоізоляції кузова. Тюнери створили спеціальну центральну консоль, де розміщується аудіосистема. Внизу знаходиться обернутий шкірою перемикач передач, а далі – алюмінієвий значок із датою створення та ініціалами власника.

Майже кожна деталь інтер'єру була досконало модифікована, а єдиними компонентами, які здаються недоторканими, є центральні вентиляційні отвори. Сидіння були запозичені з автомобіля Toyota і обгорнуті тонкою коричневою шкірою з контрастними білими швами та акцентами. Алюмінієві накладки на педалі, дерев’яне кермо та білі датчики – лише декілька унікальних штрихів цієї функції “Лади”.

Підлокітники на дверках, здається, зроблені з лакованої деревини дорогих радянських меблів. А найцікавішою деталлю салону цього рестомода видаються маленькі сумки, прикріплені до дверних карт та спинках передніх сидінь. На задньому дивані також з’явилась пара подушок зі шкіри Nappa.

Весь проект зайняв у болгарської команди приблизно чотири місяці. Придбати його не можна, оскільки автомобіль був створений на замовлення і вже має власника, однак тюнери радо допоможуть перекроїти салон будь-якого іншого авто.

Фото: рестомод на базі ВАЗ 2101 з унікальним інтер’єром / GB Design