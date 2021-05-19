Формульный McLaren MP4-25A оценивается аукционом RM Sotheby's в 5-7 миллионов долларов.

Победный болид действующего чемпиона Формула 1 выставляется на продажу впервые. Торги состоятся на домашнем треке Льюиса Хэмилтона, во время Гран-при Великобритании 16-18 июля.

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RM Sothebys приводит несколько важных цифр, которые описывают профессиональные достижения Льюиса Хэмилтона в чемпионате Формула 1:

Наибольшее количество побед в профессиональной карьере в Формула 1 – 98;

Наибольшее количество поул-позиций в Формула 1 – 100;

Наибольшее количество призовых мест (подиумов) в Формула 1 – 169;

Наибольшее количество очков пилота Формула 1 – 3872;

Наибольшее количество чемпионских титулов в Формула 1 – 7.



И это действительно грандиозные успехи для гонщика и его команды. К этому можно добавить разве что то, что Хэмилтон получил 4 победы подряд в четырех последних чемпионатах. А свою карьеру в F1 британский пилот начал в 2007 году с Гран-при Мельбурна. С тех пор он участвовал в 270 Гран-при и лидировал более 5170 кругов.

Фото: McLaren MP4-25A Льюиса Хэмилтона с Гран Турции 2010 / RM Sothebys

На торги выставлен болид, который Хэмилтон пилотировал на Гран-при Турции 2010 года и привел к финишу первым. Второе место тогда занял его напарник и земляк Дженсон Баттон. Победный McLaren MP4-25A оснащен 2,4-литровым двигателем V8 Mercedes-Benz FO 108X.

В описании на сайте аукционного дома указано, что болид все еще пригоден для гонок на треке и даже имеет поддержку от оригинальной заводской команды в рамках подразделения Heritage.